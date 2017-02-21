Марка Thule сделала чемоданы-трансформеры для российских бизнесменов

Шведская марка Thule представила новую коллекцию багажа для российских бизнесменов под названием Subterra. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Линейка разработана специально для путешественников, которые часто ездят в деловые поездки. Некоторые модели чемоданов представляют собой трансформеры, которые с легкостью превращаются в две отдельные сумки, например, в случае перевеса. Рюкзаки помещаются на рукоять чемодана с помощью специального ремешка.

Фото: пресс-служба Thule 1 /2

Универсальная сумка-рюкзак Thule Subterra Carry-On 40л дополнительно включает в себя отдельный мягкий кейс для ноутбука. Модель можно использовать тремя разными способами: как рюкзак, сумку на плечо, а также в качестве слинга. Все модели изготовлены из прочного эко-материала — нейлона 800.

Компания Thule основана в Швеции в 1942 году, штаб-квартира фирмы располагается в Мальме.