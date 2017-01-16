Модный блогер показал мужские сумки Furla

Модный блогер и фотограф Скотт Шуман, известный под псевдонимом The Sartorialist, представил во дворце Будини Гаттаи (известен также как палаццо Грифони) во Флоренции фотовыставку #FurlaModernMan, посвященную мужской коллекции осень-зима 2017 бренда Furla. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель марки.

Сделанные в Милане, Болонье и Флоренции фотографии призваны передать, как меняется мужская мода вместе с Furla. Представленную коллекцию отличают лаконичный дизайн, большие ручки и металлические застежки, а также анималистические принты.

Фото: пресс-служба Furla 1 /3

Компания Furla основана семьей Фурланетто. Под этим брендом выпускается обувь, а также сумки, изделия из кожи (ремни и перчатки), очки и часы. Штаб-квартира базируется в итальянской провинции Болонья. Первый магазин был открыт в 1955 году.

В мае 2016 года бренд выпустил лимитированную коллекцию сумок с изображением собора Василия Блаженного специально к открытию обновленного бутика марки в ГУМе. В сентябре 2016 года фирма запустила в России свой интернет-магазин.

Скотт Шуман — американский блогер и фотограф, известный публикациями фоторепортажей об уличной моде в своем блоге The Sartorialist.