Часть задержанных в московских аэропортах самолетов вылетела в пункты назначения

По состоянию на 10:30 по московскому времени 1 июля 2017 года задержанными на вылет в московских международных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково остаются около 100 рейсов. Около 40 рейсов отменено. Об этом сообщается на сайтах аэропортов.

В Домодедово задержано на вылет более 70 самолетов, в Шереметьево — более 25. При этом в Шереметьево отменено около 30 рейсов. Во Внуково задерживается на вылет четыре рейса.

Ранее 1 июля сообщалось, что 450 авиарейсов задержаны, еще 41 отменены. По информации на 06:30 по московскому времени, в аэропорту Домодедово были задержаны 179 рейсов, еще два отменены. В аэропорту Шереметьево задерживались 270 рейсов, 39 отменены. Во Внуково задерживался один рейс.

30 июня в Центральном федеральном округе прошли сильные дожди с грозами. В столице и области, по неофициальным данным, погибли три человека.