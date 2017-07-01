СМИ узнали об аресте пятерых офицеров ФСБ

Пятеро сотрудников управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве и Подмосковью арестованы судом. Об этом в субботу, 1 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, два сотрудника подозреваются в получении взятки, еще трое — в посредничестве в этом. По версии военно-следственного управления СКР, они хотели получить деньги с руководства Научно-исследовательского технологического института имени Снегирева, который занимается разработкой и созданием инициаторов взрывов штатных боеприпасов.

Указывается, что среди арестованных оказался замруководителя седьмого межрайонного отдела полковник Алексей Круглов. Он и и оперативник Роман Надеждин подозреваются в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

Еще три сотрудника — начальник отделения в городе Балашиха УФСБ России по Москве и Московской области Денис Семенов и оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

Следствие считает, что при проверке института имени Снегирева офицерами ФСБ были обнаружены нарушения, связанные с оформлением сотрудников на работу. Они потребовали взятку размером в несколько миллионов рублей от директора предприятия Игоря Григорьева, который после этого обратился в ФСБ. Стороны договорились о размере взятки — она составила три миллиона рублей, при получении которых в ресторане McDonald's Круглов и был задержан.

«Коммерсантъ» добавляет, что Винокуров и Надеждин согласились сотрудничать со следствием, Московский окружной военный суд отправил их под домашний арест. Остальные фигуранты следствия решением суда арестованы на три месяца.

По информации газеты, в московском и подмосковном управлении ФСБ начата масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой некоторые руководители могут быть отправлены в отставку.