Число жертв теракта в Дамаске выросло до 20

Число жертв взрыва в центре Дамаска выросло до 20. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает агенство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии.

В результате теракта после мусульманского праздника Ид аль-Фитр ранения получили десятки людей.

Смертник, взорвавший свой автомобиль на площади Аль-Гадир в квартале Баб Тума, был частью массированной атаки террористов. Сирийское агентство SANA сообщает, что всего боевики собирались использовать три заминированных машины, но правоохранительным органам удалось нейтрализовать две из них до взрывов. Должностные лица отметили, что террористам не удалось достичь намеченных целей, в противном случае число жертв было бы выше.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Отмечается, что это первая массированная атака террористов в Дамаске с марта, когда джихадисты взорвали два автомобиля. Тогда погибли более 30 человек.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».

