Смертник подорвал себя в центре Дамаска

На площади Тахрир в центре Дамаска прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Reuters.

Associated Press со ссылкой на сирийское гостелевидение сообщает о восьми погибших и 12 пострадавших.

По предварительным данным, речь идет о террористе-смертнике на автомобиле.

Ранее сирийские силовики предотвратили две атаки террористов в промзоне на въезде в столицу страны. Оба боевика уничтожены.

15 марта в Дамаске был совершен двойной теракт. Жертвами взрывов стали более 30 человек.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Башару Асаду оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы. Среди последних — запрещенная на территории России организация «Исламское государство».