Тарантино обручился

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино помолвлен с израильской певицей Даниэлой Пик. Об этом в воскресенье, 2 июля, пишет Daily Mail со ссылкой на израильские СМИ.

Если планы не сорвутся, это будет первый брак 54-летнего американца. Издание отмечает, что на своей странице в Facebook он разместил ссылки на статьи в прессе о своей помолвке, тем самым подтверждая новость.

Кроме того, один из израильских журналов процитировал 33-летнюю Пик, которая заявила: «Это правда. Мы очень счастливы».

Тарантино сделал ей предложение в Лос-Анджелесе вечером в пятницу, 30 июня, преподнеся возлюбленной сверкающее обручальное кольцо.

Они познакомились в 2009 году в Израиле, куда режиссер прибыл, чтобы продвигать свой фильм «Бесславные ублюдки». Через две недели после первой встречи Пик уже сопровождала Тарантино на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Однако вскоре после этого они разошлись. В 2016-м пара воссоединилась.

Квентин Тарантино получил мировую известность после картины «Криминальное чтиво». Она принесла ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус». Среди его работ также — «Убить Билла», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмерка». Детей у Тарантино нет.