В четырех городах России покажут фильмы Тарантино

Компания «Иноекино» покажет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске фильмы американского режиссера Квентина Тарантино. Ретроспектива пройдет с 6 по 8 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Зрители смогут увидеть ленты режиссера «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и дилогию «Убить Билла». В Москве боевики покажет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске — «Победа», а в Екатеринбурге сеансы пройдут в «Колизее».

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, а также на сайте организаторов показов inoekino.com.

54-летний Квентин Тарантино также снял такие фильмы, как «Джеки Браун», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Бесславные ублюдки».