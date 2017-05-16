В трех российских городах покажут отреставрированные фильмы Эйзенштейна

Компания «Иноекино» покажет в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге фильмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Эти ленты, рассказывающие о знаковых для России исторических фигурах, отреставрированы специалистами киноконцерна «Мосфильм». Показы пройдут 2 и 3 июня, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Снятые с разницей менее 10 лет фильмы демонстрируют трансформацию взглядов Эйзенштейна на отношения власти и народа, художника и истории и развитие его творческого метода, включающего в себя применение революционных для советского кино техник монтажа и кадрирования», — отмечается в сообщении.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров «Формула Кино Горизонт» (Москва, Комсомольский проспект, 21/10), «Аврора» (Санкт-Петербург, Невский проспект, 60), «Колизей» (Екатеринбург, проспект Ленина, 43), а также на сайте inoekino.com.