Отреставрированные фильмы Андрея Тарковского покажут на большом экране

Компания «Иноекино» организует показ отреставрированных фильмов Андрея Тарковского в Москве. Ретроспектива пройдет с 1 по 4 апреля в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» и екатеринбургском «Салюте», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программу вошли фильмы Тарковского «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». Ленты были отреставрированы специалистами студии «Мосфильм».

Организаторы мероприятия отмечают, что ретроспектива приурочена к 85-летию со дня рождения режиссера. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров и на сайте inoekino.com.

Андрей Тарковский — режиссер и сценарист. Он также снял такие фильмы, как «Иваново детство», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Помимо этого, Тарковский поставил «Гамлета» в «Ленкоме» и «Бориса Годунова» в лондонском Королевском театре. Он умер 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет.



