В кинотеатрах России покажут «долларовую трилогию» Серджо Леоне

Компания «Иноекино» организует показ фильмов итальянского режиссера Серджо Леоне. Ретроспектива пройдет в трех городах России с 28 по 30 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего будет продемонстрировано три ленты Леоне, составляющие «долларовую трилогию» с Клинтом Иствудом в главной роли: «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».

В Москве спагетти-вестерны покажет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», а в Екатеринбурге сеансы пройдут в «Салюте». Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров и на сайте inoekino.com.