Раскрыт естественный механизм защиты от старения и рака

Исследователи из Института молекулярной биологии и Майнцского университета в Германии выяснили, что разновидность молекул РНК, называемая TERRA, восстанавливает теломеры. Этот механизм препятствует преждевременному старению клеток. Статья ученых опубликована в журнале Cell. Кратко о ней рассказано в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Теломерами называют участки на концах хромосом, которые состоят из повторяющихся нуклеотидных последовательностей, не кодирующих белок. При копировании ДНК теломеры укорачиваются, и этот процесс является одной из причин биологического старения. Когда концевые участки становятся слишком короткими, клетки перестают делиться. Однако это же явление является защитой от рака, в ином случае злокачественные клетки могут неограниченно размножаться.

Чтобы в клетках сохранялся баланс между поддержанием длины теломер и предотвращением малигнизации (озлокачествления), существует тонко отрегулированный механизм. Ученые выяснили, как распознаются и восстанавливаются укороченные концы хромосом в дрожжах.

Оказалось, что при отсутствии теломеразы (восстанавливающего теломеры фермента) к укороченным теломерам присоединяются TERRA — некодирующие белки молекулы РНК, которые запускают реакции на повреждения ДНК (DNA damage response, DDR). РНК примыкают также и к длинным теломерам, однако они быстро удаляются белками Rat1 и RNase H2.

TERRA имеются не только в дрожжах, но и в других организмах, включая человеческий. Исследователи планируют изучить функции РНК в клетках людей.