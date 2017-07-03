Samsung перевыпустила воспламеняющийся Galaxy Note 7

Компания Samsung перевыпускает смартфон Galaxy Note 7 под новым названием Fan Edition (FE). Устройство поступит в продажу ограниченным тиражом в 400 тысяч штук, пишет PhoneArena.

Главным отличием FE от обычного Note 7 станет уменьшенный объем аккумулятора — 3200 миллиампер-часов, вместо 3500. Также он получит обновленный процессор Qualcomm Snapdragon 821, четыре гигабайта оперативной памяти и поддержку умного ассистента Bixby. Galaxy Note 7 FE оснащен 5,7-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 1440 на 2560 пикселей и защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

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Представители компании отметили, что для производства смартфонов использовались некоторые компоненты, изготовленные для ранее отозванной партии. При этом для обеспечения безопасности каждое новое устройство будет проходить проверку по восьми параметрам.

Galaxy Note 7 Fan Edition поступит в продажу 7 июля на территории Южной Кореи по цене 700 тысяч корейских вон (около 36 тысяч рублей). На выбор будут доступны версии в черном, синем, золотом и серебристом корпусе.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в августе 2016 года, но вскоре были остановлены из-за многочисленных жалоб на воспламенения в процессе эксплуатации. В результате Samsung вынуждена была полностью прекратить их производство. В России официальные продажи были анонсированы, но так и не начинались.

В конце января корпорация провела пресс-конференцию в своей штаб-квартире в Сеуле, на которой назвала причину самовозгораний Galaxy Note 7. В ходе расследования выяснилось, что взрывы могли быть вызваны недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки смартфонов.