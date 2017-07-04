Марка Accessorize уйдет с российского рынка

Бренд Accessorize уходит с российского рынка: у сети осталась всего одна торговая точка в России. Она расположена в ТЦ «Европейский». Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на сотрудника магазина. «Одни только мы остались, больше нет магазинов, потому что закрывается бренд», — сказал собеседник агентства.

Monsoon Accessorize принадлежат магазины одежды и аксессуаров, на российский рынок компания вышла в 2002 году. Весной 2016 года компания продала свой российский бизнес компании Podium Market. Как говорил тогда представитель фирмы Эдуард Киценко, одна из причин ухода Monsoon Accessorize с российского рынка состоит в том, что компания испытывала сложности с управлением магазинами в отдаленных регионах.

В середине июня 2017 года стало известно, что Podium Market прекращает розничную деятельность, фирменные универмаги под брендом Podium Market перейдут к компании Stockmann.