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В США подтвердили запуск северокорейской МБР

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США уверены, что власти Северной Кореи действительно впервые успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Fox News со ссылкой на источники во властных кругах.

По данным CNN, представители Госдепартамента и Пентагона проводят встречу, посвященную этому инциденту. Они обсуждают «сдержанный ответ», который может включать размещение дополнительного американского контингента на полуострове, отправку кораблей и самолетов. Рассматривается и вариант дипломатического реагирования. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

Ранее 4 июля северокорейские власти отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, ранее не испытывавшаяся ракета «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигла высоты 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта.

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