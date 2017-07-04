СК проверит информацию о радиоактивной пушке в Архангельске

Следователи проводят проверку появившейся в соцсетях информации об обнаружении зараженной радиацией зенитной пушке в Архангельске. Об этом говорится в сообщении управления СК по Архангельской области.

Информация о том, что в парке Победы возле одного из объектов превышен радиационный фон появилась в группе «Жесть Поморья: Архангельск» во «ВКонтакте». Авторы публикации уточняют, что жители года около четырех лет находились рядом с источником радиации.

«После замеров радиационного фона элементов пушки были получены следующие данные — мощность Гамма фона более 46.99 микрозиверт в час при норме 0.30 микрозиверт в час, что превышает норму более чем в 150 раз. МЧС уже приехали. Парк временно закрыт», — говорится в сообщении.

После проведения доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.