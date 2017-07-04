В США решили с помощью видео рассказать о своей истории жителям России

Власти США к очередной годовщине Дня независимости решили рассказать об истории своей страны жителям России. Для этого посольство Соединенных Штатов в РФ 4 июля запустило собственный YouTube-канал Amerika.Akademy.

По данным дипломатического представительства, на канале будут размещаться лекции и интервью с американскими экспертами в различных областях. По состоянию на 4 июля на нем доступна первая часть видеолекции профессора истории Йельского университета Стивена Пинкуса «Декларация независимости США: отцы-основатели за создание деятельного правительства», снабженная субтитрами на русском языке.

Декларация независимости США от британской короны была принята 4 июля 1776 года. Эта дата считается днем рождения Соединенных Штатов как суверенного государства и отмечается ежегодно.