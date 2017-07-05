Арабские страны получили ответ Катара на ультиматум

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн при посредничестве Кувейта получили официальный ответ Катара на требования арабских стран. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ответ был передан главе саудовского МИД Аделю аль-Джубейру кувейтским министром по делам кабинета Мухаммедом Абдаллой аль-Мубараком ас-Сабахом. Совместный ответ будет обнародован своевременно, уточняет телеканал. Детали пока неизвестны.

Дальнейшие шаги в отношении Катара представители четырех арабских стран обсудят 5 июля в Каире, отмечает ТАСС.

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22 июня Кувейт на правах посредника передал Катару список из 13 требований для возобновления отношений. Среди прочего, от Дохи требуют закрытия телеканала «Аль-Джазира» и прекращения дипломатических отношений с Ираном. Также Катар должен закрыть турецкую военную базу и прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Кроме того, от эмирата требуют компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение этих условий Катару предоставили 10 суток, до вечера 2 июля. Позднее срок был продлен на 48 часов.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.