Арабские страны приняли предложение Кувейта продлить срок ультиматума Катару

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт согласились с предложением Кувейта продлить ультиматум Катару на 48 часов. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает телеканал Al Arabiya.
22 июня Кувейт на правах посредника передал Катару список из 13 требований для возобновления отношений. Среди прочего, от Дохи требуют закрытие телеканала «Аль-Джазира» и прекращение дипломатических отношений с Ираном. Также Катар должен закрыть турецкую военную базу и прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Кроме того, от эмирата требуют компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение этих условий Катару предоставили 10 суток, до вечера 2 июля.
Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил в субботу, 1 июля, что эмират не согласится на эти требования, напоминает Al Jazeera. Ранее Доха призвала пересмотреть условия ультиматума, назвав их нереалистичными.
5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.
Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.