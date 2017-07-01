Путин поговорил с эмиром Катара и королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 июля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе катарской стороны. «Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — указывается в заявлении.

В нем также говорится, что продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах.

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Российский лидер также пообщался с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Во время беседы обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в сентябре 2016-го в Москве.

«Констатирована наметившаяся в последнее время позитивная динамика развития торгово-экономических связей (...). При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние и без того на непростое положение дел в ближневосточном регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.