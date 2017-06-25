Президент Турции назвал неуважительным требование закрыть военную базу в Катаре

Требование нескольких арабских стран вывести турецкую военную базу из Катара — проявление неуважения к Анкаре. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в воскресенье, 25 июня, агентство Anadolu.

«Анкара не намерена обсуждать с третьими странами вопросы двустороннего оборонного сотрудничества. Турция — не рядовая страна», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что его страна поддерживает позицию Катара по требованиям, которые выдвинули арабские государства, разорвавшие дипломатические отношения с Дохой. «Предъявленные Катару требования из 13 пунктов претят нормам международного права. Попытки нарушения суверенитета и вмешательства во внутренние дела стран недопустимы с точки зрения межгосударственных отношений. Подобный подход в корне ошибочен», — отметил президент.

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22 июня Кувейт, как посредник, передал Катару перечень требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта для возобновления отношений. От Дохи требуют закрыть канал «Аль-Джазира» и разорвать связь с Ираном. Также Доха должна прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Кроме того, от эмирата требуют компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение всех требований отведено 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.