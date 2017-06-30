Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 30 июня.

«Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой международной встречи по Сирии в Астане», — говорится в сообщении.

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Стороны также договорились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 5 июня, Путин обсудил с Эрдоганом сложившуюся вокруг Катара ситуацию и вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, был поднят вопрос о зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Лично лидеры двух стран встречались в начале мая в Москве. Тогда президент России и его турецкий коллега договорились о снятии торговых ограничений.