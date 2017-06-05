Мир
 

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Катара

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сложившуюся ситуацию вокруг Катара. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу для выработки компромиссных решений в интересах мира и стабильности в регионе Персидского залива. Стороны подчеркнули необходимость слаженной работы и координации международного сообщества для борьбы с терроризмом.

Помимо Катара, также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, главы государств отметили успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, был поднят вопрос о совместных усилиях по содействию сирийскому урегулированию. По сообщению Кремля, Путин и Эрдоган обсуждали практическое выполнение договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская Республика.

В Катаре ответили, что утверждения о Дохе как о пособнике терроризма, голословны. В ведомстве заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».

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