Умер барабанщик Принса

Скончался американский музыкант Джон Блэкуэлл-младший, который был барабанщиком у певцов Принса и Ди Энджело. Об этом в Instagram артиста сообщила его вдова Ярица.

«Мой муж, невероятный барабанщик Джон Блэкуэлл-младший, мирно умер сегодня со мной рядом», — написала она.

«Спасибо Господу за его жизнь и спасибо всем за поддержку», — добавила Ярица.

My husband incredible drummer John Blackwell Jr. passed the way peacefully in my company today. Thanks God for his life and thanks everyone for their support. Yaritza A post shared by John Blackwell (@johnblackwelljr) on Jul 4, 2017 at 10:28am PDT

Музыканту было 43 года. В 2016 году у него диагностировали опухоль головного мозга.

Блэкуэлл играл в группе соул-певицы Патти Лабелль, прежде чем присоединиться к коллективу Принса, The New Power Generation. Барабанщик также сопровождал американского исполнителя Джастина Тимберлейка в туре FutureSex/LoveSounds в 2006 году.