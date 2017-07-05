Новозеландские правозащитники потребовали прекратить школьную войну с опоссумами

Правозащитные группы в Новой Зеландии потребовали прекратить «варварскую войну с опоссумами». Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для их возмущения послужила практика ежегодных школьных охот на зверьков. Во время этих массовых мероприятий дети расстреливают из ружей самок и продают их шкуры и мех. Детенышей опоссумов нередко топят в ведрах с водой. Как полагают правозащитники, подобная практика может привести к тому, что дети вырастут жестокими и склонными к агрессии.

Петиция с предложением запретить такую охоту собрала уже девять тысяч подписей. Необходима еще тысяча, и тогда прошение будет обязано рассмотреть министерство образования.

Охота на опоссумов чрезвычайно распространена в Новой Зеландии. Власти страны поощряют ее. К 2050 году в стране должны быть истреблены все опоссумы, хорьки, крысы и горностаи. Это, по мнению правительства, необходимо сделать, чтобы спасти природу островов. Наиболее эффективным способом борьбы власти считают яды, фермеры же настаивают на отстреле животных.

Опоссумы были завезены в Новую Зеландию в 1837 году из Австралии: переселенцы надеялись наладить добычу их шкурок. Однако популяция животных, лишенных естественных врагов, быстро вышла из-под контроля. Взрывное размножение опоссумов, конкурирующих с местными птицами за пищу и поедающих их яйца, поставило многие эндемичные виды на грань исчезновения. От мощных челюстей опоссумов страдает и местная флора.