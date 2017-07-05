Путина попросили разрешить киргизам работать водителями без российских прав

Депутаты Госдумы подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить гражданам Киргизии работать в сфере перевозок при наличии иностранных национальных или международных водительских удостоверений, сообщает РИА Новости.

С 1 июня в России установлен запрет на работу водителем при наличии иностранных национальных или международных водительских удостоверений. Отмечается, что данная норма во многом вызвана недостаточным знанием русского языка водителями-иностранцами.

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Как заметили парламентарии, в Киргизии русский язык имеет статус официального. «Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения», — отмечается в обращении депутатов.

В августе 2016 года в Новосибирской области мигрантам запретили работать с детьми, водить общественный транспорт, добывать полезные ископаемые, заниматься торговлей лесоматериалами, бухгалтерским учетом, работать секретарями и переводчиками.