Группа компаний «Обувь России» увеличила продажи одежды. Об этом в среду, 5 июля, сообщает ProFashion. По данным компании, в первом полугодии 2017 года продажи одежды и белья выросли на 13 процентов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). За 6 месяцев 2017 года реализовано 23600 изделий на сумму 16,5 миллиона рублей.

«Помимо верхней одежды, мы также начали вводить в коллекции наших магазинов одежду второго слоя из текстильных материалов и белье», — рассказала руководитель отдела сопутствующих товаров Ольга Данилова. По ее словам, вещи шьются преимущественно из натуральных тканей.

Кроме того, повысился спрос на чулочно-носочные изделия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 17 процентов.

В июле в продаже появится новые модели одежды и белья: жакеты, кардиганы. В будущем производители планируют расширить мужскую линейку.

«Обувь России» основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске. Компания развивает пять основных обувных сетей, а также casual-бренд All.go и бренд верхней одежды Snow Guard. Бренды Rossita и Lisette вошли в состав ГК «Обувь России» в сентябре 2014 года.