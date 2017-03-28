«Обувь России» пополнила линейку резиновыми моделями

Группа компаний «Обувь России» ввела в ассортимент магазинов Westfalika линейку резиновых сапог под брендом all.go. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает The New Retail. Тестовые продажи стартовали в нескольких городах страны.

«Данная линейка обуви позволит привлечь в магазины покупателей, которые давно интересовались подобными моделями, но ранее не имели возможности ее у нас приобрести, так как резиновой обуви в нашей сети не было», — сказала руководитель отдела закупки и сбыта компании Елена Хворова.

«В ряде регионов, прежде всего там, где в этом году выпало много снега, который теперь активно тает, такая обувь особенно востребована», — добавила она и подчеркнула, что большей популярностью пользуются черные матовые резиновые сапоги.

«Обувь России» основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске. Компания развивает пять основных обувных сетей, а также casual-бренд All.go и бренд верхней одежды Snow Guard. Бренды Rossita и Lisette вошли в состав ГК «Обувь России» в сентябре 2014 года.