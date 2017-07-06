Найден способ обмануть Facebook и сделать свои мемы популярнее

Пользователи сети нашли способ обмануть алгоритмы социальной сети Facebook, отдающие приоритет постам с видеороликами. На это обратил внимание заместитель редактора новостной службы BuzzFeed Райан Бродерик (Ryan Broderick).

По его словам, администраторы ряда сообществ в Facebook публикуют обычные мемы в формате роликов с расширением MP4, что позволяет им чаще попадать в новостные ленты пользователей. Бродерик также отметил, что алгоритмы соцсети автоматически продвигают в топ длинные видео, так что авторы постов специально увеличивают продолжительность своих роликов с картинками.

«Пока ты меняешь стратегию под развитие видеоконтента, кучка ублюдков собирает по 10 миллионов просмотров с помощью 50-секундной демонстрации статичной картинки», — резюмировал он.

В январе 2017 года Facebook обновил алгоритм ленты новостей, отдав предпочтение видеоконтенту. При ранжировании постов учитываются такие факторы, как время просмотра длинных роликов и общий интерес пользователей к тому или иному видео.