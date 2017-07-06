Зоозащитники топлесс потребовали запретить забег с быками в Испании

Больше сотни активистов-зоозащитников собрались на центральной площади испанского города Памплона и потребовали отменить ежегодный забег с быками. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Протестующие пришли на площадь с контейнерами, заполненными красной краской — она символизируюет кровь. По их мнению, традиция забегов жестока по отношению к животным. Во время акции они сняли с себя верхнюю одежду и остались топлесс.

Фиеста Сан-Фермин проводится в Памплоне ежегодно на протяжении более 800 лет и длится одну неделю с 6 по 14 июля. наибольшую известность празднику принес энсьерро — бег по улицам города от разъяренных быков. Принять участие в рискованном развлечении могут все желающие.

