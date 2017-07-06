Пользователей сети озадачил похожий на гигиеническую прокладку надувной матрас

В сети активно обсуждают дизайн надувного матраса для бассейна, который напоминает гигиеническую прокладку. Об этом сообщает The Independent.

Фотография из магазина была опубликована на Reddit и собрала почти 25 тысяч очков, большинство из которых оказались положительными.

После пользователь под ником @JillianDavid13 опубликовала снимок в Twitter, и изображение стало вирусным: его уже лайкнули почти 120 тысяч человек. Автор записи предположила, что на стадии создания матраса в фокус-группу, оценивающую товар, забыли пригласить женщин.

Пользователей сети удивило, что изделие в точности повторяет дизайн гигиенического средства, которое часто демонстрируется в рекламе. «Это тот случай, когда бы я приобрел товар из-за отстойного дизайна. К тому же, надеюсь, мои друзья не захотят украсть матрас, и я смогу спокойно поплавать», — предположил один из юзеров наReddit.

В апреле в сети обратили внимание на увеличенную грудь рэпера Лудакриса (Ludacris) в его клипе. Юзеры заметили, что из-за плохого качества компьютерной графики тело музыканта скорее напоминало булочки, нежели мышцы.