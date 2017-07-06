В Испании неизвестный ранил двоих полицейских

В испанском городе Гава (Каталония) двое полицейских получили ранения в результате нападения неизвестного. Об этом сообщает El Mundo.

Инцидент произошел возле городского морга. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором находился злоумышленник. Он начал стрелять по полицейским из винтовки или автомата. Оба патрульных получили ранения, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавший покинул место происшествия на машине и попытался скрыться. За ним началась погоня, полицейские использовали вертолет. Подозреваемый был схвачен в соседнем городе Моссос.

Как сообщает El Periodico, по предварительным данным, преступник является выходцем из Северной Африки. Следователи исключили версию теракта. По их данным, перед нападением на полицейских, злоумышленник совершил убийство. Увидев приближающихся к нему патрульных он решил, что его хотят арестовать и начал отстреливаться.