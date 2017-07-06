Вылет Трампа из Варшавы нарушил работу аэропорта польской столицы

Вылет самолета с президентом США Дональдом Трампом из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена привел к сбоям в работе авиагавани. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает корреспондент РИА Новости.

По его информации, пассажирам прибывших в польскую столицу рейсов около часа пришлось ждать на перроне аэродрома, пока воздушное судно с Трампом не взлетит. Как отмечается, среди них были также дети и инвалиды.

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Сначала путешественники не поняли, почему их не отправляют в здание. Однако, когда они вышли из лайнера, ситуацию разъяснил один из сотрудников аэропорта. Он указал на направлявшийся к взлетной полосе самолет с надписью «Соединенные Штаты Америки», сказав при этом «Дональд Трамп».

Корреспондент агентства отметил, что за время ожидания путешественники успели сделать множество фотографий и селфи на фоне президентского борта.

Трамп прибыл в Варшаву вечером 5 июля. Как передавала Русская служба Польского радио, его безопасность обеспечивали несколько тысяч полицейских со всей страны. По городу президент передвигался в бронированном лимузине. Из Варшавы глава государства отправился в Гамбург для участия в саммите G20, который пройдет 7-8 июля.