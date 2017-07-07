Жертвами наводнения в Китае стали десятки человек

Из-за наводнения в округе Нинсян в провинции Хунань (центральный Китай) погибли или пропали без вести 44 человека. Об этом сообщает China Daily.

Из-за сильнейшего за последние 60 лет стихийного бедствия подобного рода пострадали 815 тысяч человек — более половины всего населения региона.

На юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе наводнение унесло жизни 20 человек, пропавшими без вести числятся еще 14. Полностью или частично разрушены 20 тысяч домов.

6 июля 2016 года сообщалось, что жертвами наводнения сразу в нескольких центральных провинциях Китая стали около 200 человек. Власти проводили массовую эвакуацию населения, в безопасные места были вывезены около миллиона человек.Общий ущерб составил семь миллиардов долларов.