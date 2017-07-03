Из-за наводнения в Китае погибли восемь человек

В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли восемь человек, еще девять числятся пропавшими без вести, 34 получили ранения и травмы. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным местных властей, стихия уничтожила более 600 жилых домов, из зоны бедствия эвакуированы около 40 тысяч человек. По предварительным оценкам, прямой экономический ущерб превысил 210 миллионов долларов.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы около пяти тысяч пожарных и спасателей.

6 июля 2016 года сообщалось, что жертвами наводнения в центральных районах Китая стали около 200 человек. Власти также проводили массовую эвакуацию населения, в результате которой в безопасные места были вывезены около миллиона человек.