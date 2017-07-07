Мультикультурализм назван причиной экономического кризиса в ЕС

Европейские ученые нашли связь между мультикультурализмом и экономической стагнацией в в отдельных странах ЕС. Соответствующее исследование опубликовано в Scandinavian Journal of Economics, кратко о нем сообщает EurekAlert!

«Поляризованные общества, в которых люди не согласны с ключевыми ценностями, отрицательно влияют на экономику, поскольку делают координацию менее эффективной, что приводит к снижению качества государственного управления и уменьшению предоставления общественных благ», — считает соавтор работы Шурдс Бегелсдейк.

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Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что полный анализ взаимодействия культуры и экономики не должен ограничиваться только анализом набора культурных ценностей, а дополнительно должен учитывать степень, в которой такие ценности разделяют отдельные группы граждан страны.

Мультикультурализм представляет собой концепцию, в которой предполагается мирное сосуществование различных культур. Такая политика противоположна модели «плавильного котла» — смешению культур в единое целое. Первая идеология популярна в ЕС, вторая — в США.