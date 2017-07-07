Неделя высокой моды в Париже задала тренд на серый цвет

В Париже завершилась Неделя высокой моды. Дома Zuhair Murad и Valentino продемонстрировали наряды во всевозможных оттенках серого. Также серый цвет стал центральным в коллекциях Dior и Chanel. Об этом сообщает South China Morning Post.

Модельер Зухаир Мурад представил коллекцию в пудровых оттенках. Полупрозрачные вечерние наряды украшены бисером, перьями и кристаллами. «Платья этой коллекции могут показаться тяжелыми, потому что там много вышивки и орнамента, но на самом деле они очень легкие», — сказал ливанский дизайнер.

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В процессе создания коллекции для Valentino креативный директор Пьерпаоло Пиччоли вдохновлялся религиозными полотнами испанского художника Франсиско де Субарана. Сумки, сделанные в форме голов животных, символизируют семь смертных грехов.

Zuhair Murad — французский бренд, выпускающий одежду и аксессуары. Модный дом основан в 1997 году дизайнером ливанского происхождения Зухаиром Мурадом.

Valentino — итальянский модный дом, специализирующийся на производстве мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии. Основан итальянским модельером Валентино Клименте Людовико Гаравани. Для свадебных церемоний платья дома выбирали Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди-Онассис, Kортни Кокс и Дженнифер Лопес. На 2016-й год креативным директором бренда является Пьерпаоло Пиччоли.