Крупный сбой в Instagram напугал пользователей массовой блокировкой профилей

Пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов. Об этом сообщает BuzzFeed.

«Instagram удаляет подписчиков. Число моих упало до 25,1 тысячи»

Многие пользователи через Twitter и Facebook обратились к администрации соцсети с требованием восстановить их профили. В Instagram объяснили, что причиной сбоя стала системная ошибка, из-за которой и произошла массовая блокировка.

Как удалось выяснить BuzzFeed, на замороженных страницах появилось сообщение о том, что их содержание является недопустимым, а ссылки на них могут быть повреждены или удалены.

При этом многие владельцы профилей в Instagram из-за сообщения об ограничении доступа поспешили удалить свои аккаунты. Администрация заверила, что работает над восстановлением учетных записей.Точное количество аккаунтов, которые пострадали из-за сбоя, неизвестно.

В апреле пользователи сети пожаловались на недоступность Instagram. Тогда с неполадками столкнулись юзеры из Европы, Северной Америки и России.