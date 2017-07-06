В сети восхитились сексуальным Instagram пышечной с обилием белого порошка

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт, в котором появляются провокационные снимки от лица петербургской кондитерской «Пышечная». Об этом пишет издание «Собака».
BREAKING NEWS! 🔥 ФСБ сообщает, что террористы использовали горячие пышки, чтобы подкрепить силы для подготовки нехороших вещей. Роскомнадзор заявил, что до конца этой недели пышки будут заблокированы в России. Да они просто пудрят нам мозги! 🖕🏿👿🖕🏿 Хоумис, нужна ваша поддержка! Пишите комментарии с хэштегом #РукиПрочьОтПышек и попросите ваших друзей сделать то же самое! 🙅🏿🍩 Мы последние воины на страже справедливости, и вместе мы — непобедимая пышечная сила. 💪🏿💪🏾💪🏽 #РукиПрочьОтПышек #Тасамаяпышечная #Впитерепышки #Пышпыш #Питер #Пышечная1958 #Тяжелыйпышечныйлюкс
При этом представители «Пышечной» заявили, что не имеют отношения к созданию аккаунта. Журналистам удалось связаться с авторами провокационных постов, но те пока предпочитают держать информацию о себе в секрете.
Аккаунт @pyshechnaya1958 был создан 7 июня и набрал уже более 51 тысячи подписчиков. В нем публикуются снимки, в котором пышки используют в качестве наручников, а сахарную пудру — как имитацию «дорожек из белого порошка».
В очередь, пышкины дети! Мы снова устраиваем бомбический движ! Хотите участвовать? Конечно, хотите. 💦😈💦 — Пилите Stories в свой ламповый инстик c активной отметкой @pyshechnaya1958; — Это должен быть скрин любого нашего поста или аккаунта целиком; — Автор сторис номер 100 получит 99 горячих пышек с доставкой себе в офис или домой; — Двухсотый получит стартовый кит тру-хайпбиста в черной коробке; — Номер 500 получит... сами увидите. Но это будет разрыв всех ваших шаблонов, хоумиз! 🕺🏿🍩💃🏿 Никто, кроме нас, не знает сколько человек уже сделали публикации — а мы будем делать подсказки в своих Stories. Следите за ними! Аттракцион закончится завтра, 5 июля, в 11:00. 😎✨ В комментариях к этому посту делайте ставки, сколько участников мы соберем за сегодня, и да пребудет с вами Пудра! 🙃 #Пышканись #Тасамаяпышечная #Пышечная1958 #Впитерепышки #Пышпыш #Тяжелыйпышечныйлюкс
В сети содержание профиля признали «гениальным маркетингом». «Тут "Пышечная" в Питере наняла Господа в СММ», — написал пользователь Twitter под ником @carrot_jelly.
В декабре 2016 года стало известно, что Санкт-Петербург и Москва вошли в десятку самых популярных городов в Instagram. Исследование соцсети показало, что два российских города оказались в числе лидеров по количеству снимков пользователей.