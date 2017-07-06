В сети восхитились сексуальным Instagram пышечной с обилием белого порошка

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт, в котором появляются провокационные снимки от лица петербургской кондитерской «Пышечная». Об этом пишет издание «Собака».

При этом представители «Пышечной» заявили, что не имеют отношения к созданию аккаунта. Журналистам удалось связаться с авторами провокационных постов, но те пока предпочитают держать информацию о себе в секрете.

Аккаунт @pyshechnaya1958 был создан 7 июня и набрал уже более 51 тысячи подписчиков. В нем публикуются снимки, в котором пышки используют в качестве наручников, а сахарную пудру — как имитацию «дорожек из белого порошка».

В сети содержание профиля признали «гениальным маркетингом». «Тут "Пышечная" в Питере наняла Господа в СММ», — написал пользователь Twitter под ником @carrot_jelly.

В декабре 2016 года стало известно, что Санкт-Петербург и Москва вошли в десятку самых популярных городов в Instagram. Исследование соцсети показало, что два российских города оказались в числе лидеров по количеству снимков пользователей.