Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

В Чечне не удалось спасти годовалого мальчика, упавшего в костер

В Чечне не удалось спасти годовалого мальчика, упавшего в костер. О смерти ребенка стало известно Telegram-каналу «Сапа Кавказ».

По данным издания, все произошло в селе Гехи Урус-Мартановского района на заднем дворе одного из частных домов. Ребенок с восьмилетним братом играл рядом с огнем.

Мальчика с ожогами доставили в районную больницу, а затем перевезли в Грозный. Спасти жизнь ребенка врачи не смогли. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

До этого в поселке Новоселье Ленинградской области годовалая девочка получила тяжелые ожоги из-за кружки с кофе, оставленной ее отцом.

Еще раньше в Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом.