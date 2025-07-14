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15:11, 14 июля 2025Россия

Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

В Чечне не удалось спасти годовалого мальчика, упавшего в костер
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Чечне не удалось спасти годовалого мальчика, упавшего в костер. О смерти ребенка стало известно Telegram-каналу «Сапа Кавказ».

По данным издания, все произошло в селе Гехи Урус-Мартановского района на заднем дворе одного из частных домов. Ребенок с восьмилетним братом играл рядом с огнем.

Мальчика с ожогами доставили в районную больницу, а затем перевезли в Грозный. Спасти жизнь ребенка врачи не смогли. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

До этого в поселке Новоселье Ленинградской области годовалая девочка получила тяжелые ожоги из-за кружки с кофе, оставленной ее отцом.

Еще раньше в Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом.

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