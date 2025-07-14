Стало известно о смерти годовалого ребенка в Чечне из-за костра

В Чечне не удалось спасти годовалого мальчика, упавшего в костер. О смерти ребенка стало известно Telegram-каналу «Сапа Кавказ».
По данным издания, все произошло в селе Гехи Урус-Мартановского района на заднем дворе одного из частных домов. Ребенок с восьмилетним братом играл рядом с огнем.
Мальчика с ожогами доставили в районную больницу, а затем перевезли в Грозный. Спасти жизнь ребенка врачи не смогли. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
До этого в поселке Новоселье Ленинградской области годовалая девочка получила тяжелые ожоги из-за кружки с кофе, оставленной ее отцом.
Еще раньше в Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом.