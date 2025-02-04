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09:23, 4 февраля 2025Россия

В российском регионе годовалый ребенок получил химический ожог уксусом

В Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, малыш обжег лицо, тело, слизистые рта, горла и пищевода. Его отвезли в одну из региональных больниц.

Медики сочли состояние ребенка тяжелым. Ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Спустя некоторое время мальчика решено было отправить в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Там его удалось спасти.

Однако у ребенка из-за ран начал сужаться пищевод и его пришлось растягивать, чтобы малыш мог нормально есть.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке было возбуждено уголовное дело из-за отравления младенца наркотиками. Отмечалось, что ребенок и его мать проживают с бабушкой и дедом, которые неоднократно были судимы по уголовным статьям, связанным с запрещенными веществами.

ЖЗЛ
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