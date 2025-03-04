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10:04, 4 марта 2025Россия

В российском регионе годовалый ребенок получил тяжелые ожоги из-за кружки с кофе

В Ленобласти девочка получила ожоги из-за оставленной отцом кружки с кофе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Новоселье Ленинградской области годовалая девочка получила тяжелые ожоги из-за кружки с кофе, оставленной ее отцом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, ребенок опрокинул на себя горячий напиток, когда родитель отвлекся на звонок. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из региональных больниц.

У пострадавшей диагностировали ожог второй степени, поражение 36 процентов тела (лица, груди, руки) и сильный шок.

До этого стало известно, что в Мишкинском районе Башкирии годовалый ребенок получил химический ожог уксусом.

Мальчику потребовалась искусственная вентиляция легких. Спустя некоторое время его решено было отправить в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Там малыша удалось спасти.

ЖЗЛ
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