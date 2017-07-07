Умер заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

Социолог Алексей Гражданкин, замдиректора «Левада-центра» умер в Москве на 58-м году жизни утром в пятницу, 7 июля. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается в тексте, авторитет и профессионализм Гражданкина «в социологическом и поллстерском сообществе неоспорим». «Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает. Память об этом человеке навсегда остается с нами», — говорится в сообщении.

Жена социолога Наталья рассказала газете «Коммерсантъ», что он умер от инфаркта.

В 1980-е годы Гражданкин вместе с коллегами создал Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ставший в 1991-м Всероссийским. В «Левада-центре» он работал с момента его основания в 2003 году.