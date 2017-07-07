После проезда поезда в пригороде Неаполя обрушилась пятиэтажка

В пригороде Неаполя — городке Торре Аннунциата (Torre Annunziata) обрушился жилой пятиэтажный дом. Под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба итальянской пожарной службы​ в своем Twitter.

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 07 июля 2017, 06:23

По данным Rai News, обрушение произошло в 6:20 по местному времени (7:20 мск). В тот момент в здании находились две семьи.

Дом находился рядом с железнодорожными путями. Итальянский телеканал предполагает, что причиной обрушения могла стать вибрация, вызванная проходившим мимо поездом. На месте завалов работают около 30 спасателей.