Власти США приговорили хакера из России к девяти годам тюрьмы

Выходец из России Александр Твердохлебов приговорен судом Восточного округа штата Вирджиния к 110 месяцам тюремного заключения за взлом полумиллиона компьютеров и кражу денег с 40 тысяч кредитных карт. Об этом сообщает газета Washington Post.

Обладающий двойным гражданством Твердохлебов был арестован в феврале, и в марте был признан виновным. Он согласился отдать правительству США свои биткойн-фонды, оцененные в 4,5 миллиона долларов.

По утверждению обвинения, до ареста хакер жил в Лос-Анджелесе и ездил в дорогие отпуска. Кроме того, у него наши 272 тысячи долларов наличными в нескольких депозитных ячейках, сохраненных на «черный день».

Вынося вердикт, судья назвал Твердохлебова талантливым молодым человеком.

В мае 2016 года россиянин Никита Кузьмин был приговорен к 37 месяцам заключения по обвинению в разработке компьютерного вируса Gozi. В общей сложности вредоносной программой были поражены не менее 1 миллиона компьютеров по всему миру и около 40 тысяч компьютеров в США, в том числе 160 компьютеров NASA. По данным ФБР, с 2005 года хакеры похитили «десятки миллионов долларов».