Москва и Вашингтон поборются за депортируемого российского хакера

Арестованного в Чехии российского хакера депортируют в США или Россию. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судьбу 29-летнего Евгения Никулина будет решать министр юстиции страны Роберт Пеликан. «Документы по обоим делам очень убедительны и действительно дают основания предполагать, что имело место правонарушение», — пояснил принявший решение об экстрадиции судья муниципального судя Ярослав Пытлун.

Сразу после решения суда об экстрадиции адвокаты Никулина оспорили американский запрос на выдачу. Жалобу на российский запрос они могут подать в течение трех дней. Американские власти подозревают хакера в атаках на социальную сеть LinkedIn и на облачное хранилище данных Dropbox, а также на сайт вопросов и ответов Formspring.

Россия, в свою очередь, считает, что Никулин в 2009 году похитил 3,4 тысячи долларов из электронных кошельков WebMoney. Ордер на его арест был выписан 10 ноября 2016 года.

19 октября компания LinkedIn сообщила о том, что задержанный в Праге россиянин подозревается в совершении хакерских атак на эту социальную сеть в 2012 году. В Министерстве юстиции США, в свою очередь, заявили, что дело хакера засекречено.

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Ранее в тот же день стало известно о задержании Никулина в одном из отелей в центре Праги. Мужчина не оказывал сопротивления. После этого ему стало плохо, затем он был госпитализирован.

Представитель чешской полиции уточнил, что россиянин 1987 года рождения был задержан по запросу Интерпола. Как рассказали в правоохранительных органах, он прибыл на территорию республики вместе со своей подругой на автомобиле.