В Италии арестован предполагаемый участник нападения на Дом печати в Грозном

Правоохранительные органы Италии поместили под арест радикального исламиста, который является возможным соучастником нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает газета La Repubblica.

Он обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к совершению преступлений. Как отмечает газета, расследование выявило возможное соучастие арестованного в нападении на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года.

Кроме того, мужчина мог принимать участие в вооруженном конфликте в Сирии в 2014-15 годах на стороне террористов.

4 декабря 2014 года группа боевиков захватила Дом печати в Грозном, в ходе спецоперации тогда погибли (не считая 11 уничтоженных террористов) 14 человек, еще 36 были ранены. Здание получило сильные повреждения, оно было восстановлено к концу месяца.

Дом печати впервые был разрушен в 1995 году во время Чеченской кампании. В 2006 году здание было реконструировано. В Доме печати Грозного размещаются редакции всех республиканских газет, корпункты федеральных телеканалов и информационных агентств.