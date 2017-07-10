Непалка умерла после ссылки в «менструационную избу»

Девушка из Непала умерла после укуса змеи: к ней по древнему обычаю не пускали врачей. Об этом сообщает The Independent.

Ее сослали в «менструационную избу» из-за того, что у нее были месячные. Там ее дважды укусила змея. «Она жила еще семь часов, но умерла, так как медпомощь не была оказана вовремя», — рассказал представитель местной администрации. По данным местных жителей, семья девушки попыталась искать помощи у местного шамана, однако тот не смог ее вылечить.

В соответствии с принятыми в Непале древними обычаями, женщины во время месячных или сразу после родов считаются нечистыми, и им нельзя принимать участие в семейных мероприятиях и контактировать с мужчинами. Их также ссылают в отдельные помещения и меньше кормят. Этот обычай широко распространен на западе Непала, хотя и запрещен законом с 2005 года.