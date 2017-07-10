Детали Porsche пустили на портативные колонки

Компания Porsche Design представила обновленную модель портативной беспроводной колонки, созданной из части выхлопной трубы Porsche 911 GT3. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Модель представлена в черном цвете, ее вес составляет всего 3,3 килограмма. Новинка уже поступила в продажу и представлена в фирменных магазинах, ее цена — 550 долларов.

Осенью 2016 года марка представила стационарную стереосистему. Гаджет весом 19 килограммов может работать с любыми устройствами через беспроводное соединение Bluetooth.

Части автомобилей часто служат вдохновением для дизайнеров. Например, в конце июня 2017 года Американские инженеры превратили двигатель старого BMW M52 в подставку для часов. Модель получила название VI52 Watch Winder и оценивается в 25 тысяч долларов.

Ранее, в 2015 году, на аукцион был выставлен кофейный столик, сделанный из двигателя Rolls-Royce. Болты на двигателе были спилены, сам агрегат очищен от остатков масла и отполирован. На нем закреплены эмблема RR и белые светодиоды. Столешница выполнена из стекла.