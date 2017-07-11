При падении военного самолета в США погибли 16 человек

В результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек, находившихся на борту. Об этом NBC News сообщил представитель местной службы спасения.

По предварительным данным, разбился C-130 «Геркулес».

Катастрофа произошла вечером в понедельник, 10 июля. Поиск тел погибших продолжается.

Очевидец рассказал, что самолет упал в поле. К тому времени, как он добрался до места, огонь уже разгорелся настолько сильно, что приблизиться к обломкам было нельзя.

Как пишет Fox News, машина, разбившаяся в 140 километрах к северу от города Джексон, принадлежала Корпусу морской пехоты США, где уже подтвердили данную информацию.

Радиус разлета фрагментов C-130, который вылетел с базы в штате Теннесси, может свидетельствовать о том, что «Геркулес» взорвался в воздухе. По словам источника, самолет перевозил боеприпасы.